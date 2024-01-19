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Погода в Молдове опять чудит: После небольшой оттепели — снег, штормовой ветер и гололед

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 20 января 2024, и ближайшие дни.
Сейчас в Ричмонде: +3° 7 м/с 75% 751 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 января 2024 в Молдове дождь постепенно перейдет в снег, а температура понизится до минус 3 градусов.

Днём 20 января температура будет колебаться на уровне 0 градусов, но будет стремиться к минусу.

Облачно, с прояснениями, следовательно, на солнышке ноль может немного подтекать.

Ожидается усиление ветра — 15−25 км/час.

Вероятность осадков — 100%.

Снег может покрыть тротуары от 3 до 7 см, что вносит дополнительные риски для передвижения автомобилистов и пешеходов.

Вся вода на тротуарах и дорогах опять превратится в лёд.

В последующие сутки температура днем будет колебаться в пределах 0 — …+3 градуса, ночью — минус 7 — минус 4 градуса.

Так что гололед не отступать не собирается.