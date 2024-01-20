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Снег и опасное явление атакуют столицу ДФО в самый неподходящий день

Приморцев просят учитывать такие «сюрпризы» погоды.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 55% 758 мм рт. ст. +2°
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Источник: Агентство «Москва»

Снег и опасное явление атакуют столицу ДФО в самый неподходящий день. Прогнозом поделились на метеорологическом портале Gismeteo.

По данным синоптиков, с 21 по 23 января во Владивостоке ожидается снегопад. Причем именно в понедельник, 22 января, в самое неудобное время — с обеда и до 19:00 часов, на город обрушится еще и мощный ветер. По шкале Бофорта отметка в 28 м/с приравнивается к полной буре или жестокому шторму. В городе вероятны повреждения легких застроек, насаждений.

Приморцев просят учитывать такие «сюрпризы» погоды, особенно в рабочее время.