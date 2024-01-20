Снег и опасное явление атакуют столицу ДФО в самый неподходящий день

По данным синоптиков, с 21 по 23 января во Владивостоке ожидается снегопад. Причем именно в понедельник, 22 января, в самое неудобное время — с обеда и до 19:00 часов, на город обрушится еще и мощный ветер. По шкале Бофорта отметка в 28 м/с приравнивается к полной буре или жестокому шторму. В городе вероятны повреждения легких застроек, насаждений.