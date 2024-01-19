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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах РК

В субботу, 20 января, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шымкенте и ночью в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 75% 752 мм рт. ст. +2°
Источник: freepik

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.