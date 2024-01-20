Белорусский врач-инфекционист Карпов сказал, как повысить иммунитет

Три простые, но эффективные пути к хорошему иммунитету в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» назвал народный врач Беларуси, завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, профессор Игорь Карпов.
По его твердому убеждению, на повышение иммунитета лучше всего работают солнце, воздух и вода. А если расшифровать, то хорошие прогулки, спортивные нагрузки по возрасту, плавание.
«Это то, что укрепляет иммунитет гораздо лучше разного вида таблеток», — подчеркнул профессор.