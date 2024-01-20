Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

По словам Вильфанда, в ночь на 20 января прогнозируется минус 10−12 градусов. Уже днем нормализуется давление, оно повысится на 10 мм и составит 747 мм ртутного столба, а дневная температура будет от 4 до 7 градусов ниже нуля. Кроме того, высота сугробов в Москве за прошедшие дни составила 40−48 см, а по области до 50 см. «Все удовольствие, связанное со снегом, можно получить. Можно на лыжи встать, детишек на санках катать, лепить снеговиков, играть в снежки и так далее. Погода будет очень мягкая, поэтому сколько угодно можно это делать», — отметил он.