Успел перевести не все: в Приморье полицейские отговорили пенсионера от необдуманного поступка

В приморском Уссурийске пожилой человек сохранил целых 100 тысяч рублей благодаря сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские в последний момент убедили дедушку, что он попался на удочку мошенников, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД Приморского края.
На необычное поведение пенсионера обратили сотрудники одного из торговых салонов. Они обратили внимание, что пожилой человек, подошедший в банкомате, пытается сделать перевод, все время заглядывая в бумажку в своих руках. Продавцы заподозрили неладное и вызвали полицейских.
Прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы пенсионер рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера и сообщили о попытке хищения денежных средств с его банковского счета. Чтобы «спасти» деньги, мужчине посоветовали снять их в банкомате и отправить на «безопасный счет», чем пенсионер и занялся. К слову, 100 тысяч он уже успел перевести и собирался отправить еще одну такую же сумму.
Сотрудники смогли убедить дедушку, что он попался в руки аферистов и написать заявление по факту мошенничества.
Следователь Следственного отдела ОМВД России по городу Уссурийску завел по этому случаю уголовное дело по второй части статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».