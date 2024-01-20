Успел перевести не все: в Приморье полицейские отговорили пенсионера от необдуманного поступка

Прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы пенсионер рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера и сообщили о попытке хищения денежных средств с его банковского счета. Чтобы «спасти» деньги, мужчине посоветовали снять их в банкомате и отправить на «безопасный счет», чем пенсионер и занялся. К слову, 100 тысяч он уже успел перевести и собирался отправить еще одну такую же сумму.