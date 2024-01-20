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Памяти друга и товарища: в Хабаровске скончалась полковник милиции Зинаида Логинова

Она была лучшим примером гражданина и человека, родившегося в послевоенное время.
Источник: ГУ МВД

17 января 2024 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни ушла Зинаида Алексеевна Логвинова, полковник милиции в отставке, заместитель председателя Хабаровской региональной общественной организации ветеранов ОВД УМВД России Хабаровского края. После четырех лет борьбы со смертельной болезнью не стало нашего надежного друга и поистине боевого товарища.

Зинаида Алексеевна Логвинова является лучшим примером гражданина и человека, родившегося в послевоенное время. Она родилась в 1952 году в городе Томари Сахалинской области. Закончила Хабаровский институт культуры. Однако жизнь повернулась иначе, и в 1981 году Зинаида Алексеевна была направлена по комсомольской путевке в отделение ГАИ. Там ей доверили самый провальный тогда участок работы — группу пропаганды безопасности дорожного движения. Но выбор был сделан не случайно, так как в студенчестве девушка в группе добровольцев, проводивших работу по безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что в то время это направление было провальным, именно благодаря Логвиновой родились большие проекты. Она стала инициатором и автором создания нового общественного движения юных инспекторов дорожного движения в Хабаровском крае; формирование краевой службы пропаганды безопасности дорожного движения и многое другое. Согласно записям в трудовой книжке, этой профессии и работе Зинаида Алексеевна Логвинова отдала 30 лет, с 1981 по сентябрь 2011 года. Прошла путь от сержанта до полковника милиции, стала первой женщиной в ГИБДД Хабаровского края, получившей звание полковника милиции.

Она проводила совместно с региональным правительством ежегодные детские конкурсы «Безопасное колесо» на базе детских оздоровительных лагерей «Юность», «Созвездие», рейды и конкурсы по безопасности дорожного движения. Создала музей истории ГАИ-ГИБДД Хабаровского края. С 2011 года работала в правительстве, восстановив движение дружинников и общественных инспекторов безопасности дорожного движения.

Последние годы жизни Зинаида Алексеевна посвятила общественной работе и ветеранам службы. Инициировала и воплощала в жизнь проекты патриотического воспитания среди подростков и молодежи, открыла «Лабораторию безопасности» для совместных занятий заслуженных работников ГАИ вместе с молодежью по вопросам безопасности дорожного движения. Стала со-организатором кадетских классов в школах Хабаровска, много работала с муниципалитетами. При ее участии школе № 1 Краснофлотского района краевой столицы присвоено имя Героя России лейтенанта Сергея Орлова.

За многолетнюю службу в системе МВД, достижение высоких значимых результатов в общественной деятельности, патриотическом воспитании молодежи, молодых сотрудников органов внутренних дел Зинаида Логвинова отмечена более 30-ю наградами общественного и ведомственного значения, в том числе медалями «За безупречную службу» 3, 2 и 1 степени, знаками «За отличную службу в МВД», «За отличие в службе ГАИ», премией имени генерал-полковника внутренней службы Б. Т. Шумилина.

Выражаем глубокие соболезнования семье Зинаиды Алексеевны, друзьям и сослуживцам в связи с ее уходом в мир иной. В нашей памяти она будет жить вечно! Она навсегда останется высоким профессионалом в работе и по личным качествам, грамотным, инициативным специалистом, настоящим патриотом нашей Родины. При этом она всегда оставалась жизнелюбивым человеком, готовым прийти на помощь товарищем, прекрасной мамой и хорошей хозяйкой в семье.

Прощание с Логвиновой З. А. состоится 22 января 20924 года в 11.50 — 12.30 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168, ритуальный зал Спецкомбината.

Текст подготовлен совместно с УМВД России по Хабаровскому краю и Хабаровской региональной общественной организацией ветеранов ОВД Хабаровского края.