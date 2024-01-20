Памяти друга и товарища: в Хабаровске скончалась полковник милиции Зинаида Логинова

17 января 2024 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни ушла Зинаида Алексеевна Логвинова, полковник милиции в отставке, заместитель председателя Хабаровской региональной общественной организации ветеранов ОВД УМВД России Хабаровского края. После четырех лет борьбы со смертельной болезнью не стало нашего надежного друга и поистине боевого товарища.
Зинаида Алексеевна Логвинова является лучшим примером гражданина и человека, родившегося в послевоенное время. Она родилась в 1952 году в городе Томари Сахалинской области. Закончила Хабаровский институт культуры. Однако жизнь повернулась иначе, и в 1981 году Зинаида Алексеевна была направлена по комсомольской путевке в отделение ГАИ. Там ей доверили самый провальный тогда участок работы — группу пропаганды безопасности дорожного движения. Но выбор был сделан не случайно, так как в студенчестве девушка в группе добровольцев, проводивших работу по безопасности дорожного движения.
Она проводила совместно с региональным правительством ежегодные детские конкурсы «Безопасное колесо» на базе детских оздоровительных лагерей «Юность», «Созвездие», рейды и конкурсы по безопасности дорожного движения. Создала музей истории ГАИ-ГИБДД Хабаровского края. С 2011 года работала в правительстве, восстановив движение дружинников и общественных инспекторов безопасности дорожного движения.
Последние годы жизни Зинаида Алексеевна посвятила общественной работе и ветеранам службы. Инициировала и воплощала в жизнь проекты патриотического воспитания среди подростков и молодежи, открыла «Лабораторию безопасности» для совместных занятий заслуженных работников ГАИ вместе с молодежью по вопросам безопасности дорожного движения. Стала со-организатором кадетских классов в школах Хабаровска, много работала с муниципалитетами. При ее участии школе № 1 Краснофлотского района краевой столицы присвоено имя Героя России лейтенанта Сергея Орлова.
Выражаем глубокие соболезнования семье Зинаиды Алексеевны, друзьям и сослуживцам в связи с ее уходом в мир иной. В нашей памяти она будет жить вечно! Она навсегда останется высоким профессионалом в работе и по личным качествам, грамотным, инициативным специалистом, настоящим патриотом нашей Родины. При этом она всегда оставалась жизнелюбивым человеком, готовым прийти на помощь товарищем, прекрасной мамой и хорошей хозяйкой в семье.
Прощание с Логвиновой З. А. состоится 22 января 20924 года в 11.50 — 12.30 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168, ритуальный зал Спецкомбината.
Текст подготовлен совместно с УМВД России по Хабаровскому краю и Хабаровской региональной общественной организацией ветеранов ОВД Хабаровского края.