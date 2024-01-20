Памяти друга и товарища: в Хабаровске скончалась полковник милиции Зинаида Логинова

Зинаида Алексеевна Логвинова является лучшим примером гражданина и человека, родившегося в послевоенное время. Она родилась в 1952 году в городе Томари Сахалинской области. Закончила Хабаровский институт культуры. Однако жизнь повернулась иначе, и в 1981 году Зинаида Алексеевна была направлена по комсомольской путевке в отделение ГАИ. Там ей доверили самый провальный тогда участок работы — группу пропаганды безопасности дорожного движения. Но выбор был сделан не случайно, так как в студенчестве девушка в группе добровольцев, проводивших работу по безопасности дорожного движения.