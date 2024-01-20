В Красноярске назвали районы с повышенным содержанием вредных веществ

В Красноярске накануне, 19 января, объявили режим неблагоприятных метеоусловий.
По данным Краевого центра мониторинга с 13:00 до 19:00 19 января в Красноярске зафиксировали превышения максимально разовых концентраций на стационарных постах:
АПН Солнечный: по сероводороду до 1,33 ПДК; АПН Ветлужанка: по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,46 ПДК.
На стационарном посту Минусинска зафиксировали превышения по сероводороду до 1,58 ПДК.
Между тем, датчики, установленные общественниками, показали загрязнения по взвешенным частицам почти в каждом районе города. Самый грязный воздух на Железнодорожников и Маерчака, в Покровском, на Киренского — здесь «черный» уровень загрязнения.
Добавим, режим НМУ будет действовать в Красноярске до понедельника, 22 января.