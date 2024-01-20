Синоптики назвали 2023 год самым жарким в Самарской области за последние 20 лет

Метеорологи Приволжского УГМС подвели итоги минувшего года и рассказали о его погодных аномалиях.
Самым холодным месяцем не только 2023 года, но и последних 10 лет был январь. Средняя температура составила минус 12,9 градуса, что ниже нормы на 2,6 градуса.
Еще одним холодным месяцем года стал июнь, когда средняя температура воздуха составила 17 градусов, что ниже нормы на 3 градуса.
Самый теплый месяц 2023 года — март: при норме минус 3,8 градуса была зафиксирована температура плюс 6,1 градуса.
В пределах обычных значений температура воздуха была только в ноябре и декабре, остальное время — выше нормы на 1 — 3 градуса.
В целом год оказался на 1,4 градуса теплее нормы (средняя температура составила плюс 6,8 градуса) и стал самым жарким за последние 20 лет.
За последние 93 года (с 1930) самым жарким был 1995 год, когда средняя температура воздуха составила плюс 7,1 градуса.
Количество осадков, выпавших за 2023 год, было близко к норме — в среднем 500 мм. Дефицит дождей отмечался в апреле-мае, избыток — в октябре-ноябре (до 290% от нормы). В декабре выпало 152% нормы осадков.
Среди опасных явлений минувшего года метеорологи называют заморозки 8 — 10 мая, шквалистый ветер в Курумоче 31 мая (27 м/с), в Приволжье 10 июля (29 м/с), в Тольятти и Новодевичьем 29 июля (28,5 м/с).
Аномальные холода фиксировались в январе, аномальная жара — в начале июля (плюс 40 градусов и выше).