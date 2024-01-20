Тепла так и нет: жители Новосибирска мерзнут и после устранения аварии

Кроме того, жильцы замерзающих квартир рассказали, что не могут дозвониться до колл-центра СГК, который был открыт специально для приема заявок на запуск домов Левобережья, в которых отсутствует тепло. Жильцы жалуются, что номер телефона, указанный в сообщении СГК, не работает. Однако некоторые все же смогли дозвониться. Им отвечала девушка, которая сомневается в эффективности мер по приему заявок.