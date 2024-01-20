Тепла так и нет: жители Новосибирска мерзнут и после устранения аварии

При этом энергетики сообщают о возобновлении подачи тепла в квартиры.
Утром в субботу, 20 января, в телеграмм-канале СГК была размещена информация о том, что трубопровод на улице Петропавловской и теплосеть на улице Титова заполнены теплоносителем и включены в работу. Однако жители Левобережья сообщают о том, что батарее в квартирах холодные на 11 утра. Температура воздуха в помещении всего +6 градусов.
Также о проблемах с теплоснабжением поступают с улиц Космической, Крашенникова, Ватутина, Геодезической, Новогодней, на проспекте Маркса и друих.
— На улице Новогодней из окна вижу, как валит пар из колодца между 7 и 11 домами. Тепло есть, где-то рядом, но не у нас. То ли так и надо, то ли ещё одна авария, — цитирует сообщение жителя Новосибирска портал Сиб.фм.
Кроме того, жильцы замерзающих квартир рассказали, что не могут дозвониться до колл-центра СГК, который был открыт специально для приема заявок на запуск домов Левобережья, в которых отсутствует тепло. Жильцы жалуются, что номер телефона, указанный в сообщении СГК, не работает. Однако некоторые все же смогли дозвониться. Им отвечала девушка, которая сомневается в эффективности мер по приему заявок.
Заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Сергей Семка рассказал, что на данный момент в Новосибирске собрано достаточное количество бригад.
— Из области привлечена 21 бригада, ещё две-три на подъезде. С учетом рабочих компании СГК привлечено 38 бригад, что позволяет некоторые бригады держать в резерве на случай выявления дефектов в системах теплоснабжения домов и социальных объектов, — отметил Сергей Семка.
По его словам, на 11:00 теплоснабжение отсутствовало в 78 многоквартирных домах, из которых 55 находятся на обслуживании УК «Служба заказчика». Часть домов относятся к УК «Проспект» и УК «Партер».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал о том, что авария на теплосетях Новосибирска была устранена.