Более чем на 70 участках дорог сделают переразметку для улучшения движения в городе

Так, на Московском скоростном диаметре появятся дополнительные полосы в нескольких местах в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом: на съездах организуют два ряда движения вместо одного и три вместо двух. Благодаря этому водители смогут проезжать эти участки в два раза быстрее, а пропускная способность в местах с интенсивным движением увеличится.
В Зеленограде на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменкой сделают четыре полосы движения вместо трех. Тем самым на участке с интенсивным движением пропускная способность дороги вырастет на 25 процентов.
Кроме того, в этом году продолжится переразметка въездов на МКАД. Здесь появится еще больше полос для безопасного перестроения в основной поток.
Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД.
Переразметка позволяет быстро и эффективно улучшать условия движения транспорта, не расширяя дорог. Например, новые ряды появляются за счет сокращения избыточной ширины существующих полос. Такое решение используют в местах так называемых бутылочных горлышек, чтобы снизить вероятность заторов. В результате средняя скорость движения транспорта на этих участках возрастает. Таким же образом создают новые направления на перекрестках и дополнительные развороты. В этом случае не только увеличивается пропускная способность отдельных участков дороги, но и появляются альтернативные маршруты, по которым водители могут добираться до места назначения быстрее.
Изменения разметки позволяют делать движение на дорогах не только быстрее, но и безопаснее. Например, если автомобиль выезжает на МКАД, ему приходится одновременно набирать скорость и перестраиваться в основной поток. Остановившаяся или замедлившаяся перед перестроением машина заставляет притормаживать других участников движения, что может привести к аварии. В таком случае образуется скопление транспорта на выезде и в крайних рядах МКАД. Решить эту проблему помогает продление полосы разгона или добавление еще одной полосы, прикрывающей съезд.