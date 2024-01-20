Более чем на 70 участках дорог сделают переразметку для улучшения движения в городе

Изменения разметки позволяют делать движение на дорогах не только быстрее, но и безопаснее. Например, если автомобиль выезжает на МКАД, ему приходится одновременно набирать скорость и перестраиваться в основной поток. Остановившаяся или замедлившаяся перед перестроением машина заставляет притормаживать других участников движения, что может привести к аварии. В таком случае образуется скопление транспорта на выезде и в крайних рядах МКАД. Решить эту проблему помогает продление полосы разгона или добавление еще одной полосы, прикрывающей съезд.