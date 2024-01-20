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Более чем на 70 участках дорог сделают переразметку для улучшения движения в городе

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 70 проектов по переразметке дорог. Их реализуют в течение этого года. Благодаря изменениям автомобилисты смогут сэкономить время в пути, а езда станет безопаснее. На магистралях столицы появятся новые съезды и полосы разгона, на нескольких участках увеличится количество полос.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, на Московском скоростном диаметре появятся дополнительные полосы в нескольких местах в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом: на съездах организуют два ряда движения вместо одного и три вместо двух. Благодаря этому водители смогут проезжать эти участки в два раза быстрее, а пропускная способность в местах с интенсивным движением увеличится.

В Зеленограде на Панфиловском проспекте перед пересечением с улицей Каменкой сделают четыре полосы движения вместо трех. Тем самым на участке с интенсивным движением пропускная способность дороги вырастет на 25 процентов.

Кроме того, в этом году продолжится переразметка въездов на МКАД. Здесь появится еще больше полос для безопасного перестроения в основной поток.

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД.

Переразметка позволяет быстро и эффективно улучшать условия движения транспорта, не расширяя дорог. Например, новые ряды появляются за счет сокращения избыточной ширины существующих полос. Такое решение используют в местах так называемых бутылочных горлышек, чтобы снизить вероятность заторов. В результате средняя скорость движения транспорта на этих участках возрастает. Таким же образом создают новые направления на перекрестках и дополнительные развороты. В этом случае не только увеличивается пропускная способность отдельных участков дороги, но и появляются альтернативные маршруты, по которым водители могут добираться до места назначения быстрее.

Изменения разметки позволяют делать движение на дорогах не только быстрее, но и безопаснее. Например, если автомобиль выезжает на МКАД, ему приходится одновременно набирать скорость и перестраиваться в основной поток. Остановившаяся или замедлившаяся перед перестроением машина заставляет притормаживать других участников движения, что может привести к аварии. В таком случае образуется скопление транспорта на выезде и в крайних рядах МКАД. Решить эту проблему помогает продление полосы разгона или добавление еще одной полосы, прикрывающей съезд.