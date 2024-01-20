Сколько откладывать сегодня, чтобы в будущем получать желаемую пенсию, — ответ ЕНПФ

«Этот сервис дает уникальную возможность вкладчикам планировать свою будущую пенсию, следить за исполнением плана и вносить коррективы в любое время. Это шаг к индивидуализации и прозрачности в сфере пенсионных накоплений», — отмечают представители АО «ЕНПФ».