Жителей Волгоградской области оставят без телевидения 22 и 23 января

В Волгоградской области новая неделя начнется с отключения телевидения и радио. Это коснется ряда районов региона. Почему не будет сигнала на телевизоре в Камышине, Волжском и еще десятке районов Волгоградской области 22 и 23 января 2024 года, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном ОРТПЦ.
В понедельник и во вторник на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В Камышине 22 января 2024 года с 7.00 до 16.00 не будут работать 20 телеканалов первого и второго мультиплекса, а также «Радио России», «Вести FM», «Маяк», «Камышин ФМ», «Радио Дача», «Новое Радио», «Хит ФМ», «Комсомольская правда», «Дорожное радио», «Радио Ваня». В это же время сигнал будет отсутствовать в Камышинском, Котовском, Николаевском, Ольховском, Палласовском, Старополтавском и Жирновском районах.
— Возможно отсутствие сигнала и в других населенных пунктах в зависимости от направления приемных антенн телезрителей, — отметили в администрации Быковского района.
23 января 2024 года с 7.00 до 16.00 из-за профилактики будут отключены телеканалы первого и второго мультиплекса в Волжском. Сигнал может отсутствовать и в ближайших населенных пунктах.