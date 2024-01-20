Жителей Волгоградской области оставят без телевидения 22 и 23 января

В понедельник и во вторник на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В Камышине 22 января 2024 года с 7.00 до 16.00 не будут работать 20 телеканалов первого и второго мультиплекса, а также «Радио России», «Вести FM», «Маяк», «Камышин ФМ», «Радио Дача», «Новое Радио», «Хит ФМ», «Комсомольская правда», «Дорожное радио», «Радио Ваня». В это же время сигнал будет отсутствовать в Камышинском, Котовском, Николаевском, Ольховском, Палласовском, Старополтавском и Жирновском районах.