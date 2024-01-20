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В Молдове опять стихийное бедствие: По дорогам лучше не ездить, по тротуарам — не ходить, дождь, снег и мороз сделали свое гиблое дело

Как страна переживает очередной снегопад и гололед.
Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 46% 759 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Сначала лил дождь и таял снег, затем ударил мороз и начался снегопад в центральных и северных районах Молдовы. Такой была ночь на 20 января 2024.

Тротуары в Кишиневе сейчас — сплошной лед, в чем убедился наш корреспондент, упав с утречка.

На дорогах автомобили заносит — лучше вообще не выезжать. Об этом, кстати, и полиция предупреждает. Опасно!

Днем в субботу, 20 января 2024, будет около …-1…-2 градусов, так что гололедица сохранится. Надеяться на то, что все это быстро растает, не приходится.

Правда, мэрия Кишинева на протяжении ночи и утра расчищала от снега и льда дороги, тротуары, остановоки. Но не везде. Так что, просят быть внимательнее.

В ночь на субботу стало известно, что:

Движение большегрузов из-за снегопада затруднено на трассе R-7 в селе Згурица Дрокиевского района, сообщили в полиции Молдовы.

В селе Пырлица Фалештского района автомобиль сошёл с трассы из-за погодных условий, инспекторы патрульной службы помогли водителю вытащить машину. Видео — здесь.

На трассе Кишинёв-Оргеев видимость была 0, все гуськом на аварийках, не более 40 км/ч.

Два грузовика сошли с трассы из-за гололеда близ села Кетрошика Ноуэ Единецкого района, сообщает полиция РМ.