Каток в парке «Черное озеро» в Казани закрыли на выходные из-за снегопада

Накануне в пятницу, 19 января, на катке должен был состояться вечер быстрых знакомств, но его тоже переносли в связи с погодными условиями. Новую дату мероприятия объявят позже.
Дирекция пообещала сообщить о возобновлении работы катка и пункта проката в ближайшее время.
В Казани в ночь на 19 января прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.