Каток в парке «Черное озеро» в Казани закрыли на выходные из-за снегопада

В Казани в ночь на 19 января прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.