Опубликован прогноз по снегопаду в выходные в Алматы

За день до этого администрация Алматы, обращаясь к горожанам в связи с ожидаемым снегопадом, рассказала, куда можно пожаловаться на некачественную уборку снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования. Для этого нужно написать обращение на номер в WhatsApp +7 (706) 689 8898. Тогда же синоптики «Казгидромета», озвучивая прогноз на конец недели, пообещали для жителей юго-восточных регионов неустойчивую погоду: выпадение снега, временами — сильного снега, и усиление ветра с низовой метелью. Ожидаемая температура — в районе −13…-22 градусов.