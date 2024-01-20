Опубликован прогноз по снегопаду в выходные в Алматы

В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. Вот какие цифры приводят в городской администрации:
«В дневной период задействованы 423 единицы спецтехники и 1008 дорожных рабочих. С начала снегопада произведена посыпка 2270 тонн противогололедных материалов. Усилены работы по механизированной очистке тротуаров, мест общего пользования. Продолжается ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных переходов. Силами 22 погрузчиков и 72 самосвалов продолжается вывоз снега. По состоянию на 15:00 вывезено 28 240 м³, что соответствует 2820 рейсам самосвалов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ».
По прогнозу ГКП «Казгидромет»: 20 января днем временами ожидается слабый снег до 19:00, высотой до 0,5 мм; температура воздуха днем составит −4…-6 градусов мороза; 21 января, во второй половине ночи, временами ожидается слабый снег высотой до 1 мм, днем — временами слабый снег высотой до 1 мм; температура воздуха ночью составит −10…-12 градусов, днем — в районе −6…-8 градусов мороза.
Сегодня утром в акимате сообщили, что по состоянию на 08:00 в Алматы выпало 8 см снега. На тот момент из города уже было вывезено 24224 м³ снега, что соответствует 2422 рейсам самосвалов.
За день до этого администрация Алматы, обращаясь к горожанам в связи с ожидаемым снегопадом, рассказала, куда можно пожаловаться на некачественную уборку снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования. Для этого нужно написать обращение на номер в WhatsApp +7 (706) 689 8898. Тогда же синоптики «Казгидромета», озвучивая прогноз на конец недели, пообещали для жителей юго-восточных регионов неустойчивую погоду: выпадение снега, временами — сильного снега, и усиление ветра с низовой метелью. Ожидаемая температура — в районе −13…-22 градусов.