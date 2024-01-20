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Жители Ростова останутся без электричества

Рассказываем, где не будет света.

На новой рабочей неделе в Ростове-на-Дону с целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений планируются отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

— В компании «Донэнерго» предупредили, что указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, говорится в сообщении.

Отключения будут произведены по следующим адресам:

22 января.

09:00—17:00 — пл. 2-ой Пятилетки рынок; ул. Шеболдаева 44/4.

09:00—17:00 -ул. 25-я линия 36−68, 39−69; ул. 27-я линия 52−72, 65−89; ул. Богданова 2−24, 1−23; ул. Подвойского 2−10; ул. Листопадова 2- 6.

09:00—17:00 -ул. Буйнакская 28−36, 29/93; пер. Кривошлыковский 12−44, 11−37; ул. Граненная 4−8.

23 января.

09:00—17:00 -ул. Металлургическая 68−110, 55−101; ул. Физкультурная 1- 45, 2−48; ул. Червоноармейская 1−9, 2−10; ул. Активная 1−9, 2−16; ул. Образцовая 1- 19; ул. Просвещения 40- 68, 45−73; ул. Веры Пановой 34А.

09:00—17:00 — просп. 40 лет Победы 312/1.

09:00—15:00 — пер. Семашко 55; Парк им. М. Горького; Думский проезд;
ул. Б. Садовая 45, 45Б, 47.

09:00—17:00 — ул. Филимоновская 40−66, 65−91; пер. Гвардейский 26- 38;
ул. Лермонтовская 27- 41, 14.

09:00—17:00 — ул. Орбитальная 52, 52/1, 52/2, 54, 56.

24 января.

09:00—17:00 — ул. Новостроевская 173−219, 182−230; ул. Книжная 177−217, 196−248; пер. Гарибальди 35−81, 28−78; пер. Руднева 59−73, 54−78; пр-кт 40 лет Победы 226.

09:00—15:00 — пер. Газетный 53- 55, 60−70, 73 А, 77; ул. Пушкинская 70- 92; пер. Семашко 72.

09:00—17:00 — ул. Орбитальная 36, 44,44/2, 46, 48, 48а, 50, 3/И.

25 января.

09:00—16:00 -ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213Б.

09:00—17:00 -ул. Селиванова 1−9, 2−32; ул. Ильича 1- 59, 2−32; ул. Алексея Береста 17- 33, 12−16; ул. Воровского 1−21, 2- 40; ул. Смычки 1- 39, 2−72; ул. Просвещения 1−43, 2−46; ул. Полторацкого 17- 23; ул. Радищева 1- 17, 2−18; ул. Бебеля 1−15, 2−4; ул. Металлургическая 38−68, 41−55; пер. Кавказский 12; ул. К. Цеткин 1; пер. Горийский 1−13, 2- 24.

09:00—16:00 -ул. Пушкинская 70, 89; пер. Газетный 53−55; пер. Семашко 52.

09:00—17:00 — пр-кт Королева 25/3, 25/Г, 27/5; ул. Орбитальная 50/1.

26 января.

09:00—16:00 — ул. Пешкова 34; ул. Ленина 213Б.

09:00—16:00 -ул. Школьная 18- 28, 15−29; ул. Горсоветская 70- 88, 77−79; пер. Клавишный 5−13, 20−26.

09:00—16:00 — пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 51А, 59.

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