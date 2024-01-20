Жители Ростова останутся без электричества

На новой рабочей неделе в Ростове-на-Дону с целью предупреждения аварийных ситуаций и массовых отключений планируются отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
— В компании «Донэнерго» предупредили, что указанные отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, говорится в сообщении.
Отключения будут произведены по следующим адресам:
22 января.
23 января.
ул. Б. Садовая 45, 45Б, 47.
ул. Лермонтовская 27- 41, 14.
24 января.
25 января.
26 января.