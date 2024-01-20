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В Омской области ушел из жизни известный врач

В субботу, 20 января 2024 года, в пресс-службе омского Минздрава сообщили, что на 69-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, ушел из жизни заведующий гинекологическим отделением (для больных с гнойными заболеваниями)-врач-акушер-гинеколог Александр Плисецкий.

Как отметили в областном Минздраве, в БСМП № 1 Александр Витальевич проработал 33 года. С июня 1990 года возглавлял гинекологической отделение (для больных с гнойными заболеваниями).

Также сообщается, что Александр Плисецкий удостоен звания заслуженного врача РФ, заслуженного работника здравоохранения Омской области. Он воспитал плеяду талантливых врачей-акушеров-гинекологов, многие из которых трудятся в ведущих клиниках Омской области и других регионов.

"Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества. Александр Витальевич — настоящий фанат своего дела, он всегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости.

Он был талантливым врачом, ответственным руководителем, человеком с высокими душевными и этическими качествами", — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

Время и место прощания с Александром Плисецким в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.