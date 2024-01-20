В Омской области ушел из жизни известный врач

Как отметили в областном Минздраве, в БСМП № 1 Александр Витальевич проработал 33 года. С июня 1990 года возглавлял гинекологической отделение (для больных с гнойными заболеваниями).
Также сообщается, что Александр Плисецкий удостоен звания заслуженного врача РФ, заслуженного работника здравоохранения Омской области. Он воспитал плеяду талантливых врачей-акушеров-гинекологов, многие из которых трудятся в ведущих клиниках Омской области и других регионов.
"Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества. Александр Витальевич — настоящий фанат своего дела, он всегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости.
Он был талантливым врачом, ответственным руководителем, человеком с высокими душевными и этическими качествами", — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.
Время и место прощания с Александром Плисецким в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.