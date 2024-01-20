В Омской области ушел из жизни известный врач

В субботу, 20 января 2024 года, в пресс-службе омского Минздрава сообщили, что на 69-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, ушел из жизни заведующий гинекологическим отделением (для больных с гнойными заболеваниями)-врач-акушер-гинеколог Александр Плисецкий.