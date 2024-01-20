План «Буран» в Казани продлили до 22 января

За последние трое суток на Казань обрушилось 29 миллиметров осадков, что составляет около двух третей от месячной нормы снега. С начала января выпало 53,2 мм осадков — это 115% от месячной нормы. Вывезено 246,5 тыс. тонн снега, израсходовано 14,95 тыс. тонн противогололедных материалов.