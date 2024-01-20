Мэр Москвы рассказал о комплексной реконструкции газопроводов-дюкеров

Завершено более половины работ по реконструкции Голутвинского и Щукинского газопроводов-дюкеров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. В ходе реконструкции газопроводов используется новая технология. Она снижает затраты на эксплуатацию и подводные работы, а срок службы таких сетей — свыше 40 лет.