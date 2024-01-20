Мэр Москвы рассказал о комплексной реконструкции газопроводов-дюкеров

«Голутвинский обеспечивает газом ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича — одного из крупнейших московских потребителей. Специалисты прокладывают газопровод под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными», — написал Мэр Москвы.
Щукинский газопровод прокладывают в две нитки, чтобы создать резерв системы газоснабжения. Здесь сооружают тоннели длиной свыше тысячи метров без промежуточных шахт.
При реконструкции газопроводов используется новая технология. Она снижает затраты на эксплуатацию и подводные работы, а срок службы таких сетей — свыше 40 лет.
Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления реализуется в столице с 2018 года. За это время удалось обновить девять таких сооружений.