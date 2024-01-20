Правительство намерено отремонтировать два моста в Бельцах

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Два аварийных моста в Бельцах будут отремонтированы до конца этого года. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Для изучения состояния мостов министр осмотрел оба объекта вместе с заместителем директора Государственной администрации автодорог Владом Лупу.
По мнению дорожников, оба моста — один через реку Реут, второй, — проходящий над железнодорожными путями имеют стратегическое значение для северной столицы Молдовы, поскольку являются частью муниципальной кольцевой автодороги.
Оба моста были введены в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого века. После обнаружения их значительного износа, представляющего опасность, появились заявления о срочной необходимости ремонта объектов.
«Мы позаботимся, чтобы во время ремонта движение транспорта было перенаправлено, а дорожники работали в несколько смен, чтобы срок реализации составил один год, а не два, как изначально было предусмотрено в договоре», — написал Спыну в соцсетях.
Работы завершатся до конца текущего года, заверили в Госадминистрации автодорог.