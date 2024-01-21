Что можно и нельзя делать в Емельянов день 21 января, который называют Кумишный

Не следует проводить день в одиночестве, так как именно так пройдет весь год. К слову, кумовьям запрещалось идти в гости без подарков крестнику. Не стоит за праздничным столом сидеть молча. Кроме того, 21 января запрещалось работать в первой половине дня.