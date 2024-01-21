Что можно и нельзя делать в Емельянов день 21 января, который называют Кумишный

Православная церковь 21 января вспоминает святого Емельяна Исповедника. В народе отмечают день Емельяна, или Емельянов день. Существует еще одно название — Емельян кумишный. Оно появилось из-за того, что в указанную дату было принято звать в гости кумовей.
Что нельзя делать 21 января
Не следует проводить день в одиночестве, так как именно так пройдет весь год. К слову, кумовьям запрещалось идти в гости без подарков крестнику. Не стоит за праздничным столом сидеть молча. Кроме того, 21 января запрещалось работать в первой половине дня.
Что можно делать 21 января
В Емельянов день обязательно собирались большими компаниями и рассказывали истории. По традиции, 21 января кумовья, приходившие в гости, дарили крестникам, помимо сладостей, полотенце и мыло.
Согласно приметам, если ветер дует с юга, то летом будут частые грозы. В том случае, если идет снег, то август будет дождливым. Если 21 января солнечно, то последний месяц лета окажется жарким.