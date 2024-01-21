Эндокринолог рассказала, что случится, если долго не спать

В связи с этим Павлова посоветовала стараться спать по 7−8 часов в сутки и ложиться не позднее 22:30. «Если вам кажется, что это рановато, попробуйте перестать спать до обеда (даже в выходные) и откажитесь от гаджетов за час до сна. Уверена, заметите изменения в лучшую сторону», — написала доктор Павлова.