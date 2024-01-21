Цены на куриные яйца должны стабилизироваться в Иркутске

Цены на куриные яйца в Иркутской области за 2023 год выросли на 38,7%. Для стабилизации стоимости на продукт власти Приангарья, местные производители и региональные торговые сети подписали меморандум в конце декабря 2023 года. Документ должен удерживать рост цен. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.