Цены на куриные яйца должны стабилизироваться в Иркутске

Цены на куриные яйца в Иркутской области за 2023 год выросли на 38,7%. Для стабилизации стоимости на продукт власти Приангарья, местные производители и региональные торговые сети подписали меморандум в конце декабря 2023 года. Документ должен удерживать рост цен. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Подписи под документом поставили Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, руководители СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский» и торговых сетей «Слата», «Удача», «Хлеб-Соль» и «Экономия». Напомним, задачу о решении вопроса неповышении цены на яйцо поставил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзе, — пишут власти.
Теперь производители в рамках договора добровольно обязались не повышать цены на яйца первой и второй категорий, а торговые сети — устанавливать надбавку не более 15% до 31 марта 2024 года включительно.