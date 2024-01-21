Каким образом можно оформить налоговый вычет на лечение зубов?

— Можно оформить налоговый вычет за лечение зубов, причём не только на себя, но и на супруга и детей до 18 лет или 24 лет, если они учатся очно, — пояснили в администрации Волгограда. — Главное для назначения вычета — нужно работать официально и исправно платить налоги со своих доходов. При этом максимальная сумма, с которой оформляется вычет, не может превышать 120 тысяч рублей, а сама сумма средств возврата составит чуть более 15 тыс. руб.
Для получения налогового вычета нужно предоставить в налоговую ряд документов, среди которых договор с клиникой и копия её лицензии, справка об оплате медицинской услуги с кодом 1, декларация 3-НДФЛ, справка о доходах 2-НДФЛ. Далее нужно обратиться к работодателю с документами и заявлением на налоговый вычет. В этом случае вам перестанут удерживать НДФЛ до тех пор, пока не вернётся вычет.
Затем нужно пойти в налоговую с пакетом документов, где вам вернут вычет одной суммой.
Подать заявление следует в течение трёх лет с момента оплаты лечения.