Каким образом можно оформить налоговый вычет на лечение зубов?

— Можно оформить налоговый вычет за лечение зубов, причём не только на себя, но и на супруга и детей до 18 лет или 24 лет, если они учатся очно, — пояснили в администрации Волгограда. — Главное для назначения вычета — нужно работать официально и исправно платить налоги со своих доходов. При этом максимальная сумма, с которой оформляется вычет, не может превышать 120 тысяч рублей, а сама сумма средств возврата составит чуть более 15 тыс. руб.