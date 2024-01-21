В Кузбасских Мысках отремонтировали поликлинику и построят жилые дома

В 2024 году в Мысках после ремонта откроется поликлиника и начнется строительство сразу четырех многоквартирных домов.
Губернатор Кемеровской области встретился с общественностью города. По нацпроекту «Здравоохранение» в Мысках в ближайшее время начнётся ремонт детской поликлиники № 2. А в поликлинике № 1 уже выполнен капремонт и скоро она откроется.
В планах на ближайший год — построить четыре многоквартирных жилых дома на улице Герцена, строительство школы № 6 и капитальный ремонт школы № 4.
«Мы продолжаем сообща делать наш КуZбасс лучше. Уверен, вместе справимся с поставленными на этот год задачами», — резюмировал Сергей Цивилев в своём Телеграм-канале..