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В Башкирии ввели ограничения движения на 11 участках дорог

На утро 21 января в Башкирии ввели ограничения движения на 11 участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Отмечается, что 2 ограничения ввели на федеральных трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта и 1 на М-5 «Урал» для всех видов транспорта.

Также 4 ввели на межмуниципальных дорогах для грузовиков и пассажирских автобусов и на 3 для всех видов транспорта.

Общая протяженность дорог, на которых ввели ограничения, составила 526 км. Для обеспечения безопасности водителей развернуты мобильные пункты обогрева:

— на 1307 км автодороги М-5 «Урал»;

— на 1543 км трассы М-5 «Урал»;

— на 1180 км трассы М-7 Волга.