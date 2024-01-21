В Башкирии ввели ограничения движения на 11 участках дорог

Отмечается, что 2 ограничения ввели на федеральных трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта и 1 на М-5 «Урал» для всех видов транспорта.
Также 4 ввели на межмуниципальных дорогах для грузовиков и пассажирских автобусов и на 3 для всех видов транспорта.
Общая протяженность дорог, на которых ввели ограничения, составила 526 км. Для обеспечения безопасности водителей развернуты мобильные пункты обогрева:
— на 1307 км автодороги М-5 «Урал»;
— на 1543 км трассы М-5 «Урал»;
— на 1180 км трассы М-7 Волга.