Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

К выходным снова похолодает — до двух тепла. Осадки — снег и дождь — в краевой столице прогнозируют четыре дня из семи.
В Анапе до 3 тепла в начале недели, до 7 тепла среди недели, и до 4−5 градусов тепла к выходным. Небо будет преимущественно облачным, осадки возможны едва ли не через день. Море остыло до 10 градусов.
До 4−5 градусов тепла в Геленджике в начале и конце недели, до 7 выше ноля воздух на курорте прогреется среди недели. Снег на курорте возможен в понедельник, а в четверг и пятницу прогнозируют дожди.
В Сочи всю неделю около 6−7 градусов тепла, сильных перепадов температур на курорте не ожидается. А вот дожди возможны едва ли не каждый день. Температура морской воды 11 градусов.