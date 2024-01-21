Москвичам напомнили о проверке аккредитации перед экзаменацией счетчиков

Москвичам необходимо своевременно обращаться к специалистам для поверки счетчиков, в противном случае их показания не примут при формировании стоимости коммунальных услуг. Об этом в воскресенье, 21 января, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города.