Москвичам напомнили о проверке аккредитации перед экзаменацией счетчиков

Специалисты также советуют горожанам предварительно проверять аккредитацию компании перед контролем приборов учета. Это минимизирует встречу с мошенниками и поможет сэкономить средства.
На текущий момент в столице есть ряд компаний, которые предоставляют услуги по поверке счетчиков. Москвичи могут проверить состояние документации на сайте Росаккредитации в разделе «Аккредитованные лица», передает официальный сайт мэра Москвы.
С момента запуска столичной программы капитального ремонта в 2015 году в городе заменили системы электроснабжения более чем в 8100 многоквартирных жилых зданиях. Работы ведутся специалистами вне зависимости от погоды и времени суток.
Свыше 32 миллионов городских баллов за активность получили пользователи платформы «Электронный дом» за минувший год. Городские баллы можно получить за оплату жилищно-коммунальных услуг по единому платежному документу.