В некоторых домах Приволжского района временно прекратят водоснабжение

(Город Казань KZN.RU, 21 января). Жители некоторых домов Приволжского района Казани временно останутся без воды. Это связано с подключением водопровода после проведенной реконструкции.
Водоснабжение прекратят с 9:00 23 января до 9:00 24 января в домах по следующим адресам:
ул. Гарифьянова, 9а, 9а/1, 11, 13;
ул. Р. Зорге, 58, 60, 60а;
ул. Сыртлановой, 1, 2, 5, 9, 9а, 11;
ул. Х. Мавлютова, 17 В (корп.3), 17е.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».