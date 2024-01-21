Новая площадь появилась в центре Ростова

— Администрацией Ленинского района ведется работа по сносу аварийных домов, которые представляют угрозу жизни и здоровью. В них проживают люди без определенного места жительства, время от времени происходят возгорания. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Имеется соответствующее постановление администрации, заключен контракт с подрядчиком на снос этих домов.