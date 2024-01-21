Новая площадь появилась в центре Ростова

В самом центре Ростова, на пересечении переулка Семашко и улицы Серафимовича, появилась новая площадь. Жители города назвали пустырь, где когда-то находились старинные дома по адресам Семашко, 30 и 32, «Площадь Ошибки экскаваторщика» и указали это на онлайн-картах.
Ранее в одном из этих домов планировалось открыть музей советского разведчика Геворка Вартаняна. Общественники даже нашли предполагаемого инвестора. Ожидалось, что музей собирались открыть в 2024 году в памятную дату — 100 лет со дня рождения разведчика.
Напомним, ранее в интервью «КП — Ростов-на-Дону» руководство Ленинского района Ростова-на-Дону опровергло информацию об «ошибке экскаваторщика»:
— Администрацией Ленинского района ведется работа по сносу аварийных домов, которые представляют угрозу жизни и здоровью. В них проживают люди без определенного места жительства, время от времени происходят возгорания. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Имеется соответствующее постановление администрации, заключен контракт с подрядчиком на снос этих домов.