Школам Казани рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения

«Отметим, что школы самостоятельно принимают решение, в каком формате проводить обучение — в зависимости от того, какая ситуация непосредственно у них. Пожалуйста, уточняйте у своих классных руководителей», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.