Школам Казани рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения

Школам Казани рекомендовано 22 января перейти на дистанционный формат обучения. Соответствующее решение принято в управлении образовании столицы Татарстана.
На случай, если жителям не с кем оставить детей дома, в школах города организуют дежурные классы с очными уроками.
«Отметим, что школы самостоятельно принимают решение, в каком формате проводить обучение — в зависимости от того, какая ситуация непосредственно у них. Пожалуйста, уточняйте у своих классных руководителей», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.
Снегопад отмечается в Татарстане уже несколько дней. Из-за разгула стихии на дорогах республики образовался коллапс. Жителям рекомендуют не выезжать на автомобилях и оставаться дома.