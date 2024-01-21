Рабочая неделя в Воронеже начнется с 18-градусного мороза

В начале предстоящей рабочей недели в Воронеже ожидаются морозы. Ночью понедельника, 22 января, температура воздуха в столице Черноземья составит −16 … −18 градусов. В светлое время суток термометры покажут около −10 градусов. Снега не будет, погоду будет определять антициклон. Прогноз опубликовали на сайте Воронежского гидрометцентра.
Что касается районов области, то в ночь на 22 января термометры опустятся до −13 … −18 градусов. Днем температура воздуха составит −6 … −11 градусов. Ожидается южный ветер с порывами 2−7 м/сек. Осадки не прогнозируются.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности. С 18:00 воскресенья, 21 января, до утра понедельника местами по региону ожидается туман.