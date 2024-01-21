В Беларуси ученые разработали уникальный метод лечения диабета первого типа

Это совместный проект Академии наук с БГУ, цель которого состоит в том, чтобы замедлить прогрессирование заболевания, а также снизить количество вводимого инсулина в организм человека.
Говорится, что для этого у пациента берут кровь и уже из нее создают обработанный клеточный продукт, который вводят пациенту. Подобное помогает стимулировать иммунную систему, чтобы организм мог более эффективно бороться с разрушением бета-клеток.
Заведующая лабораторией иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Наталья Антоневич отметила, что разработанный метод уже доступен к использованию, заметив, что врачи-эндокринологи из других медучреждений могут направлять в Академию наук своих пациентов.