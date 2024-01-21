Неделя начнется с серьезного испытания для жителей Молдовы: Землю накроет магнитная буря

Землю накроет внезапная вспышка непреодолимой магнитной бури K-index 5.
Геомагнитное спокойствие прервется внезапной вспышкой, которая ударит сильнейшей магнитной бурей в 5 баллов. Все начнется в понедельник, 22 января. Для начала ожидается небольшое повышение с 1 до 3 баллов в 8 часов утра, затем мощность вырастет ещё на один балл в 12:00.
Финальный шторм в K-index 5 ударит в 14:00, и продержится весь день, до 20:00. Метеочувствительных людей ждёт настоящая тряска ввиду внезапности изменений геомагнитного поля.
Стоит отметить, что в изначальном прогнозе специалистов не было подобных возмущений. Январь вообще не должен был быть настолько сильным на магнитные бури. Однако сработал накопительный эффект, когда энергия с Солнца вырвалась и стремительно ринулась к Земле. Возможны и более угрожающие здоровью значения, специалисты дополнительно изучают обстановку.
По словам экспертов, труднее всего в периоды геомагнитной активности приходится метеозависимым людям, а это чаще люди старше 55 лет. Поэтому стоит позаботиться о своём здоровье, чтобы легче пережить магнитные бури. В эти периоды врачи рекомендуют отказаться от жирной и вредной пищи, не пить алкоголь, не перенапрягаться и не загружать организм. Лучшим решением станет прогулка на свежем воздухе и лёгкая физическая активность.