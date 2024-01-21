Незнание румынского препятствует трудоустройству украинских беженцев в Молдове — Минтруда

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В настоящее время в Молдове находятся более 90 000 украинских беженцев, значительную часть из которых составляют женщины и дети, такие данные содержатся в отчете о рынке труда для беженцев в Республике Молдова.
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, доклад, в котором также отражена текущая ситуация с беженцами из Украины, был представлен на минувшей неделе, на мероприятии присутствовал глава ведомства Алексей Бузу.
В исследовании указано, что украинские беженцы сталкиваются с «серьезными проблемами на рынке труда».
«Существенное препятствие в поиске работы представляют языковые барьеры, особенно незнание румынского языка», — информируют в Минтруда.
Согласно представленным данным, 25% опрошенных беженцев в настоящее время трудоустроены, а еще 23% активно ищут возможности трудоустройства. В частности, предпочтение отдается гибкому графику работы, а также вариантам неполной занятости и удаленной работы.
«Трудоустраивать беженцев в Молдове готовы около 64% компаний, более высокий уровень восприимчивости — 71% — отмечен в Кишиневе», — отмечается в исследовании.
Алексей Бузу назвал интеграцию беженцев в общество, в том числе повышение уровня занятости среди этой категории людей, приоритетной задачей возглавляемого им министерства.
Напоминаем, что с 1 марта 2023 года беженцы, решившие остаться в Республике Молдова, имеют право запросить временную защиту. Бенефициары временной защиты имеют доступ к мерам и услугам социальной помощи, финансируемым международными организациями, а также пользуются рядом прав, включая доступ к учебе и образованию, трудоустройству без необходимости получения временного вида на жительство с целью работы, доступ к первичной и неотложной медицинской помощи.