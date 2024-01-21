Незнание румынского препятствует трудоустройству украинских беженцев в Молдове — Минтруда

Напоминаем, что с 1 марта 2023 года беженцы, решившие остаться в Республике Молдова, имеют право запросить временную защиту. Бенефициары временной защиты имеют доступ к мерам и услугам социальной помощи, финансируемым международными организациями, а также пользуются рядом прав, включая доступ к учебе и образованию, трудоустройству без необходимости получения временного вида на жительство с целью работы, доступ к первичной и неотложной медицинской помощи.