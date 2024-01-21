Жителей Молдовы погода снова вгонит в ступор: Сначала резко потеплеет до +7, а потом снег и мороз

Начало недели будет стылым и зябким. Погодка жителей Молдовы, честно говоря, не радует — ни зима и ни весна. Расскажем обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют до трех градусов мороза, утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем нас ожидает всего до одного градуса тепла, вечером тоже будет один градус, но со знаком «минус».
Осадков не ожидается, будет переменная облачность.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
В течение недели сначала резко потеплеет до +7, а потом нас ждут снег и мороз.