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Ряд автодорог закрыли в трёх областях Казахстана

В трёх областях Казахстана на пяти участках автодорог республиканского значения ограничено движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «КазАвтоЖол».
Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 30% 771 мм рт. ст.

В Атырауской области (дождь, снег, гололёд) закрыто движение на участке Атырау — село Жумекен трассы Актобе-Атырау-Астрахань (616−833 км).

В Жетысуской области (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке станция Коктума — станция Достык трассы Ушарал — Достык (84−184 км).

В ЗКО (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре) закрыто движение на участках:

1. п. Чапаево — Уральск трассы Атырау — Уральск (375−492 км);

2. п. Чапаево — п. Казталовка трассы Чапаево— Жалпактал — Казталовка (0−213 км);

3. граница Атырауской области — с. Чапаево трассы Атырау — Уральск (189−371 км).