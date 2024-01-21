Ряд автодорог закрыли в трёх областях Казахстана

В Атырауской области (дождь, снег, гололёд) закрыто движение на участке Атырау — село Жумекен трассы Актобе-Атырау-Астрахань (616−833 км).
В Жетысуской области (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке станция Коктума — станция Достык трассы Ушарал — Достык (84−184 км).
В ЗКО (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре) закрыто движение на участках:
1. п. Чапаево — Уральск трассы Атырау — Уральск (375−492 км);
2. п. Чапаево — п. Казталовка трассы Чапаево— Жалпактал — Казталовка (0−213 км);
3. граница Атырауской области — с. Чапаево трассы Атырау — Уральск (189−371 км).