21 января , Baigenews , Общество

Ряд автодорог закрыли в трёх областях Казахстана

В трёх областях Казахстана на пяти участках автодорог республиканского значения ограничено движение для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «КазАвтоЖол».