Циклон обрушился на Приморье 22 января

Также, по прогнозам метеорологов, в регионе ожидается метель, снежные заносы, в отдельных районах гололедные явления. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с севера, в отдельных районах до сильного, на побережье местами очень сильный. Температура воздуха сегодня составит −3…-17°C.