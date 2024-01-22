Циклон обрушился на Приморье 22 января

В понедельник, 22 января, Приморье окажется во власти циклона, сообщает ИА PrimaMedia. Синоптики портала «Примпогода» обещают краю сильный, а на востоке очень сильный снег. Запад и юг осадки также не обойдут стороной: здесь прогнозируется небольшой, местами умеренный снег.
Также, по прогнозам метеорологов, в регионе ожидается метель, снежные заносы, в отдельных районах гололедные явления. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с севера, в отдельных районах до сильного, на побережье местами очень сильный. Температура воздуха сегодня составит −3…-17°C.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков, местами на дорогах снежный накат. Ветер северный сильный, временами очень сильный. Температура воздуха −16…-18°C.
В Находке облачно, в первой половине небольшой снег. Местами на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный умеренный, во второй половине сильный. Температура воздуха −8…-10°C.