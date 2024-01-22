Русла рек начали расчищать в Уссурийске для защиты от паводков

«Наконец мы приступили к этим масштабным мероприятиям. Сейчас это всё будет исправлено, понятно, не за один-два месяца. Здесь, в Уссурийске, мы будем работать до весны, а может быть, и всю весну. Сейчас в крае у нас работает 30 единиц техники, в резерве две единицы. В общем, работа кипит, мы её продолжаем, уверены, что всё это доведём до нормативных состояний и жители страдать у нас не будут», — рассказал представитель министерства ГО и ЧС региона.