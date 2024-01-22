Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 января

В районе имени Лазо Хабаровского края отловили конфликтного тигра. Хищника поймали в ночь на 21 января. Он не давал покоя жителям двух населенных пунктов, утаскивая с собой десятки собак. Заманить тигра в клетку специалистам было непросто: на это ушло 10 дней. Дальнейшую его судьбу решат уполномоченные органы.
В Хабаровском крае ищут возможную преступницу. Полиция объявила в розыск Евгению Кривошееву. Ей 41 год, раньше она жила в Вяземском. Известно, что женщину подозревают в грабеже. Обстоятельств совершенного ею преступления в УМВД не раскрывают.
Семья из Хабаровского края выступила на выставке «Россия». Заксор-Эльтун из Комсомольского района научили гостей метать маут. Станислав и Марина — педагоги, и родители шестерых детей. все они оделись в национальные костюмы, провели дефиле и устроили соревнования.