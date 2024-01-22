Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 января

В районе имени Лазо Хабаровского края отловили конфликтного тигра. Хищника поймали в ночь на 21 января. Он не давал покоя жителям двух населенных пунктов, утаскивая с собой десятки собак. Заманить тигра в клетку специалистам было непросто: на это ушло 10 дней. Дальнейшую его судьбу решат уполномоченные органы.