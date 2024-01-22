Достаем обогреватели: тысячи жителей Владивостока остались без тепла — адреса

Тысячи жителей Владивостока остались без тепла. Из-за серьезного порыва на тепловой сети на Адмирала Юмашева без отопления более 60 многоквартирных домов, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 22 января, ранним утром в районе дома на Адмирала Юмашева, 14б, произошел порыв на теплосетях. Потоки горячей воды хлынули на дорогу.
В результате аварии, сейчас более 60 МКД остались без отопления.
Адреса домов, оставшихся без тепла:
Адмирала Кузнецова ул. 40А, 42, 42А, 44, 44А, 45−47, 49, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 56А, 58, 59−62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 72; Адмирала Юмашева ул. 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А-Д, 18, 2, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 6А, 8, 8Б; Ладыгина ул. 4, 5, 9, 9/1.