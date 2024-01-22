Семья из Приморья провела экскурсию на ВДНХ в Москве

Приморцы Удовиковы, чьей многодетной семье в этом году исполнится 30 лет, сначала рассказали об истории семьи: о том, как их предки оказались на Дальнем Востоке. Затем туристов с помощью иммерсивного коридора познакомили с нацпарком «Земля леопарда». Семья завершила рассказ о Приморье историей жизни писателя и путешественника Владимира Арсеньева, а также презентовала книги, изданные по губернаторской программе.