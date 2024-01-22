Семья из Приморья провела экскурсию на ВДНХ в Москве

Семья Удовиковых из Приморского края провела на ВДНХ экскурсию для посетителей международной выставки «Россия», где состоялось первое официальное событие Года семьи — Всероссийский форум «Родные — Любимые».
Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, в рамках форума была создана конкурсная программа, одна из номинаций которой получила название «Знатоки Родины». Участниками стали 29 российских семей, среди которых оказались и Удовиковы из Приморья.
Семьи проводили экскурсии в павильонах своего региона. Родители и дети сообщали интересные факты о своих родных местах, рассказывали об их истории и о событиях, оказавших влияние на семью. Занимательность экскурсий, помимо гостей выставки, оценивали члены жюри.
Приморцы Удовиковы, чьей многодетной семье в этом году исполнится 30 лет, сначала рассказали об истории семьи: о том, как их предки оказались на Дальнем Востоке. Затем туристов с помощью иммерсивного коридора познакомили с нацпарком «Земля леопарда». Семья завершила рассказ о Приморье историей жизни писателя и путешественника Владимира Арсеньева, а также презентовала книги, изданные по губернаторской программе.