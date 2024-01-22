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Синоптики обещают снегопады на Южном Урале — от небольших до сильных

Температура воздуха минус 5−10 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 54% 773 мм рт. ст. -1°
Снег
Источник: Агентство «Москва»

В понедельник, 22 января, синоптики обещают снегопады на Южном Урале — от небольших до сильных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из прогноза, в северной половине Челябинской области местами будет идти небольшой снег, в южной — снег, кое-где сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха минус 5−10 градусов.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег, минус 5−7 градусов.

В 6.30 утра в центре города минус 10, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление немного выше нормы — 746 мм ртутного столба.

По предварительным данным, во вторник похолодает: днем до минус 14, ночью — 22−24 градусов.