Синоптики обещают снегопады на Южном Урале — от небольших до сильных

Как следует из прогноза, в северной половине Челябинской области местами будет идти небольшой снег, в южной — снег, кое-где сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха минус 5−10 градусов.