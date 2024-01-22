В Новосибирске отменили второй концерт Лолиты Милявской

— Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, — говорится в сообщении на сайте.
О причинах отмены концерта не сообщается. Следует напомнить, что в середине января стало известно об отмене концерта Лолиты, который был запланирован на 2 апреля во Дворце культуры железнодорожников Новосибирска.
В ночь на 21 декабря Лолита Милявская стала гостьей скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Mutabor».
26 декабря артистка сообщила, что из-за участия в этой вечеринке её концерты начали отменять. В частности, были отменены выступления в Барнауле и Омске.
Ранее «Прецедент» сообщал, что после бойкота в Новосибирске певица Лолита собралась на пенсию.
Егор САФРОНОВ.