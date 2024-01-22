Омичам рассказали, на каком этапе строительства находится Ленинградский мост

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, готовность Ленинградского моста в настоящее время составляет 75%.
«Основные текущие работы — монтаж тротуарных консолей на второй половине моста, из 70 штук смонтированы уже 46. Идёт бетонирование участка омоноличивания, два пролёта уже сделали. В феврале закончим с монтажом консолей, к апрелю — с бетонированием».
Строители уже начали замену подферменников и опорных частей моста. Для этого пролётные строения приподняли на 16 мм и поставили на «тумбочки». Вскоре на объекте установят новые подвижные опорные части от российской компании «АльфаТех». После пролёт снова опустят.
Особых замечаний к работам на мосту нет, но есть небольшой недочёт.
«В зоне деформационных швов на проезжей части наблюдается просадка-истирание покрытия: слабо себя показал материал, связывающий асфальтобетон и сам шов. Данные работы приняты не были», — рассказал Михаил Сизов, замдиректора департамента строительства горадминистрации.
Подрядчик устранит этот нюанс, когда температура воздуха в Омске поднимется до −10 градусов и выше. Кроме того, при перезапуске движения транспорта на объекте этот материал демонтируют и уложат новый.
Напомним, недавно стало известно, что мост будут перекрывать дважды в неделю: в ночь с субботы на воскресенье и со среды на четверг.
Отметим, что на капремонт объекта было выделено 1,9 млрд рублей. Он начался в феврале 2023 года, а завершить его должны к маю этого года.