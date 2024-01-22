Главный ледовый городок Екатеринбурга прекратил работу

«Мероприятие ознаменовало окончание работы ледового городка», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Открытие площадки состоялось 29 декабря 2023 года, после чего она проработала вплоть до 21 января 2024 года. В мэрии добавили, что в этом году ледовый городок посетили около 34,5 тысячи человек.
Сам же демонтаж ледовых скульптур начнется сегодня.
«В понедельник, 22 января, специалисты начнут демонтаж ледового городка. После того как конструкции будут вывезены, площадь 1905 года вновь откроется для парковки автомобилей», — уточнили в мэрии.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге в конце 2023 года установили новую искусственную ель, а не традиционный конус. Однако жители города заметили, что новая новогодняя красавица напоминает яйцо. Рабочим пришлось изменить конструкцию, чтобы сделать ее более похожей на дерево.