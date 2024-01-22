За 2023 год в Кузбассе умерло в 1,8 раза людей больше, чем родилось

По данным Управления ЗАГС Кузбасса, за 2023 год в регионе родилось в 1,8 раз меньше детей, чем умерло людей. Так, число новорождённых составило 18 771 человек, а умерших — 35 491.
Число смертей оказалось примерно одинаковым у Кемерова и Новокузнецка (7 635 и 7 818 соответственно), однако рожениц больше в областной столице — 5 814 против 4 222 новокузнецких.
Чаще всего в кузбасских городах смертность превышает рождаемость в 1,5−2 раза, однако в некоторых местах она ещё выше. Смертность выше рождаемости в 2,6 раза в Киселёвске (565 родившихся против 1 426 умерших) и в 2,9 раз выше в Тайге (92 родившихся против 273 умерших).
Среди районов и округов антилидерами по естественной убыли населения стали Беловский район (родилось 38 человек, а умерло 289), Ижморский (родилось 38, умерло 147), Тисульский (92 родилось, 320 умерло), Тяжинский (107 родилось, 371 умер), Чебулинский (67 родилось, 159 умерло) и Яйский (86 родилось, 238 умерло).