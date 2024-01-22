За 2023 год в Кузбассе умерло в 1,8 раза людей больше, чем родилось

Чаще всего в кузбасских городах смертность превышает рождаемость в 1,5−2 раза, однако в некоторых местах она ещё выше. Смертность выше рождаемости в 2,6 раза в Киселёвске (565 родившихся против 1 426 умерших) и в 2,9 раз выше в Тайге (92 родившихся против 273 умерших).