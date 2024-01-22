В популярном нацпарке Южного Урала рассказали об одном из самых живучих деревьев

На высоте полторы тысячи метров, на каменистом плато могут расти лишь самые неприхотливые деревья.
Ели цепляются за тонкий слой почвы и не ломаются под толстым снежным панцирем.
— Даже если ствол ели отомрёт, корень может пустить новый побег. И при этом будет иметь такую же ДНК, то есть, являться всё тем же организмом, — пояснили сотрудники «Зигальги».
Напомним, что по маршрутам национального парка «Зигальга» в 2023 году прошли 11 499 человек. А как выглядит типичный турист, предпочитающий для отдыха именно этот нацпарк, можете узнать из нашего материала.