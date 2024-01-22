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В популярном нацпарке Южного Урала рассказали об одном из самых живучих деревьев

Ели, растущие у самой вершины горы Поперечной национального парка «Зигальга», являются одними из самых живучих деревьев, ведь им приходится выживать в суровых условиях снегопадов, метелей и мощных ветров. Более подробно об этих хвойных рассказали сотрудники нацпарка.

На высоте полторы тысячи метров, на каменистом плато могут расти лишь самые неприхотливые деревья.

Ели цепляются за тонкий слой почвы и не ломаются под толстым снежным панцирем.

— Даже если ствол ели отомрёт, корень может пустить новый побег. И при этом будет иметь такую же ДНК, то есть, являться всё тем же организмом, — пояснили сотрудники «Зигальги».

Напомним, что по маршрутам национального парка «Зигальга» в 2023 году прошли 11 499 человек. А как выглядит типичный турист, предпочитающий для отдыха именно этот нацпарк, можете узнать из нашего материала.

экология