В Новокузнецке и Прокопьевске продлили режим «чёрного неба»

По данным Министерства экологии Кузбасса, до 18 часов 25 января в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе продлили режим «чёрного неба». Из-за безветренной морозной погоды установились неблагоприятные метеорологические условия и в области образовался смог из загрязняющих веществ.
«Предприятиям района рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму», — пишут чиновники.
В Кемерове режим НМУ был объявлен с 16 января по 22 января, однако в городе по-прежнему густой едкий туман. По предварительной версии, это даже стало причиной массового ДТП на выезде из города, в котором столкнулись 10 автомобилей.
А на прошлой неделе кемеровские власти ответили на жалобу кемеровчанки, почему в городе стоит запах гари. Они напомнили о неблагоприятном географическом расположении области и о программе «Чистый воздух», которую запустили с сентября прошлого года.